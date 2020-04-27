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Телеграм-канал «Ложа прессы»: Гончаренко покинет ЦСКА после завершения сезона

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Главный тренер ЦСКА Виктор ГончаренкоГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Руководство армейцев уже ищет нового тренера.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинет клуб после завершения сезона-2019/20.

Телеграм-канал «Ложа прессы» утверждает, что армейцы не продлят контракт с 42-летним менеджером, и руководство ищет нового главного тренера. Источник призывает не связывать ситуацию со сменой владельца клуба.

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  • Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63% акций клуба.
  • Гончаренко руководит ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством футболисты выиграли Суперкубок России и серебряные медали чемпионата страны (дважды).
  • После 22-го тура Тинькофф РПЛ-2019/20 армейский клуб идет на пятом месте, отставая от «Зенита» на 16 очков.

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