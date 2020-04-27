Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
Фото: Getty Images
Руководство армейцев уже ищет нового тренера.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинет клуб после завершения сезона-2019/20.
Телеграм-канал «Ложа прессы» утверждает, что армейцы не продлят контракт с 42-летним менеджером, и руководство ищет нового главного тренера. Источник призывает не связывать ситуацию со сменой владельца клуба.
Чемпионат России
Карпин – о слухах, отправляющих его в «Локомотив»: «🤣🤣🤣»
20/04/2020 В 21:22
- Основным владельцем ЦСКА стал ВЭБ, выкупивший 77,63% акций клуба.
- Гончаренко руководит ЦСКА с декабря 2016 года, под его руководством футболисты выиграли Суперкубок России и серебряные медали чемпионата страны (дважды).
- После 22-го тура Тинькофф РПЛ-2019/20 армейский клуб идет на пятом месте, отставая от «Зенита» на 16 очков.
Тест: назови стадионы всех клубов РПЛ
Чемпионат России
Тинькофф РПЛ сообщила, когда планирует возобновить сезон
19/04/2020 В 15:56
Чемпионат России
Гончаренко обыграл «Реал» и сошел с ума. Он думает, что ему можно все
05/03/2020 В 13:49