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Хохлов: «Судя по уровню некоторых игроков РПЛ, не понимаю, почему у них такая большая зарплата»

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Дмитрий ХохловДмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Когда Дмитрий Валерьевич играл сам, футболисты получали куда меньше.

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не понимает, почему некоторые футболисты РПЛ получают высокие зарплаты.

– Согласны, что футболисты слишком много получают?

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– Согласен. В России рынок зарплат перегрет. И у меня вопрос: кто эту зарплату устанавливает? Футболисты? Представим: я владелец клуба и я не хочу платить такую большую зарплату. И если условный футболист Иванов хочет получать миллион рублей, а я знаю, что его максимум – это 500 тысяч, то меня никто не заставит платить ему заветный миллион. У нас хают футболистов, но не они устанавливают зарплату. Они просят или требуют, а платят-то другие люди. Если у нас есть слабый легионер и он получает большую зарплату, то за это тоже должны нести ответственность. Ведь эти деньги он точно не потратит в России.

– Вам не обидно, что нынешнее поколение футболистов получает в разы больше, чем ваше?

– Нет, честно. До нас получали меньше. И если сидеть и думать, что вот сейчас могли зарабатывать больше... Все в жизни нельзя ухватить. Доволен тем, что получал раньше.

– В бытность главным тренером у вас не было мысли: за что этот футболист столько получает?

– Было. И есть футболисты, которые не то чтобы валяют дурака, но судя по их уровню я не мог понять, почему у футболиста такая большая зарплата, – цитирует Хохлова Sport24.

  • Хохлов тренировал «Динамо» в 2017-2019 гг.
  • Сейчас бело-голубыми руководит Кирилл Новиков.

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