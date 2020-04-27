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Руководство Тинькофф Российской Премьер-лиги предложило клубам два варианта доигровки сезона-2019/20, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. Изначально было объявлено о приостановке сезона до 10 апреля, а после пауза была продлена до 31 мая.

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«РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле», – говорится в сообщении.

«Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать Российский футбольный союз (РФС)», – отмечается в тексте.

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На данный момент в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 50 очками лидирует «Зенит».

Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар», у команд по 41 очку.

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