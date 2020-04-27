«Крыльев Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов

Болельщики массово выразили недовольство и пожелали «Крыльям» вылететь в ФНЛ.

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов выступил с критикой действий правительства России в период пандемии коронавируса.

«Крылья» выступили с официальным заявлением касательно слов Фролова. «Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяют мнение Евгения Фролова.

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В последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара-Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях», – говорится в заявлении клуба.

Болельщики в комментариях массово раскритиковали решение руководства «Крыльев». «Терпилы», «Очканули», «Позор. Вылетайте в ФНЛ, позорники!» – вот самые мягкие из написанных фанатами постов.

«Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. При нынешнем положении дел клуб вылетит из РПЛ в ФНЛ.

Фролов провел в чемпионате России-2019/20 три матча за «Крылья», в которых пропустил четыре мяча.

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