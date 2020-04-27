Новым коучем железнодорожников может стать Марко Николич.

Главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, вероятно, предложат продлить контракт на два месяца. Нынешнее соглашение коуча с клубом рассчитано до 31 мая.

Как сообщает журналист Иван Карпов, руководство железнодорожников уже договорилось о двухлетнем контракте с бывшим тренером «Партизана» и «Видеотона» Марко Николичем, соглашение с сербским специалистом вступит в силу 1 июля.

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Однако тут кроется загвоздка: из-за пандемии коронавируса чемпионат России-2019/20 точно не будет завершен в стандартные сроки. По поступившей 27 апреля информации, первенстве может быть возобновлено 21 или 28 июня.

Юрий Семин, «Локомотив» Фото: From Official Website

«Семину могут предложить продлить контракт на два месяца, чтобы он доиграл сезон. Однако хитрый Палыч может потребовать включить пункт об обязательном продлении в случае выхода в Лигу чемпионов.

Конфликт должен разрулить глава РЖД Белозеров, ему надо решить судьбу Палыча. Это особенно тяжело после открытого письма тренера о зарплатах футболистов. В любом случае, высокому чиновнику нужно выбрать: или освободить тренера от должности по истечении контракта (31 мая), чем вызвать гнев болельщиков и неприятие общества, или дать Семину шанс остаться у руля команды, если «Локо» займет второе место по итогам возобновленного сезона», – отметил Карпов.

«Локомотив» делит 2-3 место с «Краснодаром» в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, у команд по 41 очку.

Лидирует «Зенит», коллектив Сергея Семака набрал 50 баллов.

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