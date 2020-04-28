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Экс-игрок «Спартака» Козлов рассказал, как криминальный авторитет Дед Хасан влиял на трансферы

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Александр Козлов, Артур ТлисовАлександр Козлов, Артур Тлисов

Александр Козлов, Артур Тлисов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Аслан Усоян помогал футболистам в спорных ситуациях.

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, как криминальный авторитет Дед Хасан помог ему остаться в команде.

– С Дедом Хасаном (уголовный авторитет Аслан Усоян – Eurosport.ru) был знаком. Мы виделись один раз. Встреча, правда, была недолгая. Случилась одна футбольная тема. Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА. И вот люди решали вопрос.

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Ты уже был под основой в «Спартаке»?

– По-моему, нет. Но интерес ЦСКА присутствовал. Говорили, что есть возможность. Но меня на тот момент все устраивало в «Спартаке».

– А при чем тут Дед Хасан?

– Он спрашивал мое мнение. Чего я сам хочу. Не более того. Ситуация просто сложная была. Было влияние со стороны на меня. И не хотелось, чтобы за меня все решили другие люди.

– Какие люди?

– Я не помню уже какие. Серьезные. Главное, что один вариант был за «Спартак», другой – за ЦСКА.

– И главный вор в законе тебя выслушал?

– Да, чего тут скрывать уже. Мы еще тогда после какого-то турнира приехали за 1992 год. Я забил 4 или 5. Дед Хасан очень обрадовался. Он следил за футболом, молодыми игроками. Ну, или люди его следили. И тогда, чтобы решить спор, позвал меня и спросил, чего я сам хочу. Я сказал, что играть за «Спартак». После этого тема с ЦСКА и давлением закрылась моментально.

– Дед Хасан какое впечатление произвел?

– Добрый такой дедушка. Спасибо ему.

– Теперь понятно, почему Мамаев написал: «Спасибо за все, Дед Хасан».

– Дело было не в крыше какой-то, просто он по справедливости помогал футболистам в таких непростых моментах, – рассказал Козлов «Чемпионату».

  • 27-летний Козлов выступает за «Арарат» из Еревана.
  • Аслан Усоян был убит в 2013 году.

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20/02/2014 В 12:53
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