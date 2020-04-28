Претендентов на иранца достаточно и без «Наполи».

Что известно о трансфере?

Об интересе неаполитанцев к форварду «Зенита» стало известно еще в начале марта – Corriere dello Sport сообщила, что скауты клуба уже просматривали иранца, а в соперниках за переезд на «Сан-Паоло» у Сердара нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета и полузащитник Жереми Бога из «Сассуоло».

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Азмун прокомментировал возможный трансфер расплывчато: «Ничего не знаю об интересе «Наполи». Я очень люблю «Зенит», у меня здесь контракт. Сконцентрирован на выступлении за питерский клуб, посмотрим, что будет». Однако, по информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, итальянцы вполне конкретны: готовы предложить Сердару пятилетнее соглашение.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли связывался с агентами, которые высоко отзывались об иранце, и, вроде как, клуб даже готов расстаться с мексиканцем Ирвингом Лосано, чтобы освободить Азмуну место в заявке для негражданина ЕС.

За форвардом также следят «Лестер», «Вест Хэм» и «Атлетико», «Зенит» же (по информации Area Napoli и Corriere del Mezzogiorno) готов расстаться с Азмуном не меньше, чем за 35 миллионов евро.

Кто сейчас играет в нападении у «Наполи»?

Главная звезда неаполитанцев Дрис Мертенс может бесплатно уйти уже летом. «Наполи» предложил двухлетнюю пролонгацию истекающего в июне контракта, но за бельгийца развернулась ожесточенная рубка: «Ювентус», «Рома», «Интер», «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» – основные претенденты на Дриса.

Дрис Мертенс Фото: Getty Images

Непонятная ситуация и с Аркадиушом Миликом, чье соглашение истекает через год. А ведь форвард за последние полтора сезона в Серии А настрелял 26 мячей (забивая в среднем в каждом втором матче). «Этой команде необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Поляк имеет предложения из «Атлетико» и двух английских клубов. Его агент не хочет, чтобы Милик оставался в «Наполи», и, с моей точки зрения, он вряд ли остается. Место для Азмуна освобождается», – рассказал «Спорт уик-энд» скаут «Кальяри» Алекс Великих.

В 2021-м истекает контракт с Фернандо Льоренте, но у него пока в «Наполи» откровенно не получается – 17 матчей и всего три мяча. Партенопейцы собирались сбагрить испанца еще зимой – вряд ли это потенциальный конкурент Азмуну.

Подходит ли Азмун «Наполи»?

Подробности варианта с неаполитанцами рассказал Нобель Арустамян: «Там есть агент Фали Рамадани, который делал крутые сделки в Англии и Италии. Насколько я понимаю, он из Албании. У него есть авторизация в России, видимо, на дела Азмуна, и он просто предлагает его клубам. У него великолепные отношения с «Наполи» и «Лацио». Он пошел предлагать игрока по первым командами, которые хорошо знает.

Но с Азмуном тяжелее – у него длинный контракт, есть великолепная репутация в «Зените», его любят боссы клуба, он играет полезную роль. «Зенит» научился продавать игроков за много денег и не захочет отдавать Азмуна за небольшую сумму. И я слабо представляю, что в Италии после коронавируса найдутся команды, кроме «Ювентуса» и «Интера», которые будут готовы платить».

Неаполитанские медиа заинтересовались Азмуном и допросили бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреру, который в эфире Radio Kiss Kiss Napoli дал ему крайне положительную характеристику: «Азмун готов к Серии А. Против меня он играл в нападении в схеме 3-5-2. Это быстрый форвард, забивной, хорошо играющий головой, мне он нравился. Схож ли он с Андреа Белотти? В плане работоспособности да, но Азмун может предложить гораздо больше в плане техники».

Разобрать, насколько Азмун подходит стилю игры итальянцев, помог обозреватель сайта «Контрпресс» Михаил Громов: «Гаттузо в подавляющем большинстве случаев играет по схеме 4-3-3. Азмун в «Зените» давно привык к другим условиям, и непонятно, как он будет выглядеть в «Наполи» единственным форвардом. Не знаю, насколько он будет уместен на фланге (хотя Азмун всегда казался довольно вариативным), учитывая Лоренцо Инсинье, хотя Гаттузо пробовал туда даже Элифа Элмаса.

Аркадиуш Милик, «Наполи» Фото: Getty Images

В команде порядок с центрфорвардами – есть легкий Мертенс, есть тяжелый Льоренте, есть тяжелый, но плюс/минус подвижный Милик, пришел Петанья. Азмун нравится подвижностью, несмотря на габариты, плюс он может участвовать в комбинационной игре, опускаться вниз. Но Гаттузо больше топит за четкие роли, а не импровизацию, поэтому чистый столб типа Милика/Петаньи/Льоренте уместнее.

К тому же есть кроссы, прострелы, хотя и Азмун может тоже поцепляться, но не на уровне этих ребят. Гаттузо любит треугольники, но в них участвуют фланговые защитники, вингеры и крайние центральные полузащитники: обычно форварды такими вещами не занимаются, так что игра Азмуна в пас и в подыгрыше тоже не так сильно нужна. Не понимаю, зачем Азмун им чистым единственным форвардом. Может, ему найдут альтернативную роль и позицию, но она у Гаттузо должна быть четкой. Если только он отойдет от 4-3-3, но он всегда только ее и использует».

Что делать Азмуну и «Зениту»?

Скаут «Кальяри» Алекс Великих сомневается в целесообразности перехода для иранца: «Прошлой осенью Азмун получил опыт в Лиге чемпионов. «Наполи» по итогам чемпионата, как бы он ни завершился, самый престижный еврокубок в будущем сезоне не светит. Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантировано стартует осенью в Лиге чемпионов, дай бог, чтобы она возобновилась».

Артем Дзюба и Сердар Азмун Фото: Getty Images

«Зенит» не горит желанием продавать форварда – об этом прямо сказал спортивный директор питерцев Хавьер Рибалта. «Пишут, что цена на Азмуна может составить 30 миллионов евро. Слишком высокие цифры. Сейчас уже не будут платить такие огромные суммы за футболистов, как это было недавно. Поэтому, считаю, что «Зениту» сейчас не надо спешить с продажей Азмуна и другими трансферами. Надо беречь тот состав, что есть сейчас. Никто не возьмется утверждать, что «Зенит» будет способен тратить большие суммы в ближайшем будущем», – согласен с этой позицией и Геннадий Орлов.

Вариант продажи Азмуна, пожалуй, реален только в одном случае – если «Зенит» решит вернуть из «Сочи» Александра Кокорина и подписать с ним новый контракт. При наличии русской связки Дзюба-Кокорин место в стартовом составе Азмуну явно не гарантировано, а держать на лавке футболиста, к которому есть интерес в Европе (тем более с учетом лимита 8+17), будет слишком большой расточительностью по нынешним временам.

С другой стороны, у «Зенита» и с Азмуном не богатый выбор форвардов. Место Дзюбы в старте не вызывает сомнения, но прямой замены, кроме Азмуна, нет. Дриусси, последние годы играющий на фланге, недоволен этой ролью и сидит на чемоданах, адаптация Малкома к русскому чемпионату – загадка для всех, включая его самого, а игровое время 21-летнего Ильи Воробьева исчисляется девятью минутами в Кубке России. Шанс на то, что при таком ростере боссы питерцев отпустят третьего бомбардира РПЛ в Европу, почти стремятся к нулю.

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