Сергей Игнашевич
Фото: Getty Images
Защитник не слишком дорожил трофеем.
Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на несколько вопросов в инстаграме.
Защитник назвал Артема Дзюбу из «Зенита» и Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» сильнейшими футболистами РПЛ. Самым тяжелым поражением Игнашевич выбрал вылет с ЧМ-2018 от Хорватии. Оказывается, Сергей менялся футболками с Криштиану Роналду, но подарил трофей футболисту «Торпедо».
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- Игнашевич завершил карьеру после ЧМ-2018.
- Сергей тренирует с 2019 года.
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