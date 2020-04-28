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Игнашевич назвал лучших игроков РПЛ и рассказал, кому отдал футболку Роналду

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Сергей ИгнашевичСергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Защитник не слишком дорожил трофеем.

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на несколько вопросов в инстаграме.

Защитник назвал Артема Дзюбу из «Зенита» и Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» сильнейшими футболистами РПЛ. Самым тяжелым поражением Игнашевич выбрал вылет с ЧМ-2018 от Хорватии. Оказывается, Сергей менялся футболками с Криштиану Роналду, но подарил трофей футболисту «Торпедо».

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  • Игнашевич завершил карьеру после ЧМ-2018.
  • Сергей тренирует с 2019 года.

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