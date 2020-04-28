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Агент Сафонов: «Бердыев должен был возглавить сборную, но Мутко перестал отвечать на звонки»

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Курбан Бердыев, «Рубин»Курбан Бердыев, «Рубин»

Курбан Бердыев, «Рубин»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Курбан Бекиевич мог возглавить и «Спартак», и сборную, но в итоге ничего не получилось.

Агент Алексей Сафонов рассказал, что бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев мог оказаться в «Локомотиве», «Спартаке» и сборной России.

«В «Локомотиве» он еще до Семина мог оказаться – через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил сообщение от Федуна. Из одного слова – «мудак». Что-то все перепроверял, сомневался... Сейчас, уверен, пошел бы в «Спартак» без колебаний.

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И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову. Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху – и стремительно падаешь вниз», – цитирует Сафонова «Чемпионат».

  • Сейчас Бердыев находится без работы. Курбан Бекиевич покинул «Рубин» в 2019 году.
  • Станислав Черчесов работает со сборной России с 10 августа 2016 года.

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