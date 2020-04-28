Хет-трик в финале «Кожаного мяча» и контракт с ЦСКА. Карьера Гены Букина из «Счастливы вместе»

В ситкоме засветились Дмитрий Булыкин, Вадим Евсеев, Дмитрий Лоськов и Евгений Алдонин.

Среди отечественных ситкомов, пользовавшихся огромной популярностью в позапрошлом десятилетии, больше других зрителям запомнился не только «Моя прекрасная няня», но и «Счастливы вместе». Это всем знакомый сериал о жизни продавца обуви из Екатеринбурга – Геннадия Букина. Среди главных увлечений Букина – пиво и футбол (в любом порядке).

Актер Виктор Логинов, исполнивший главную роль, прочно ассоциируется с ярким футбольным мемом – «хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Об этом достижении Гена Букин напоминал зрителям практически в каждой серии.

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А вот так выглядит мечта Букина – у него, лучшего футболиста в мире, обвешанного регалиями, берет интервью Виктор Гусев. «Я самый дорогой игрок в мире, я позирую для женских журналов, я дружу с президентами. А недавно Королева Англии пожаловала мне титул сэра», – упивался славой скромный продавец обуви.

Команда, за которую Букин гоняет вместе с друзьями, носит гордое название «Уральские звезды». Футболка «Уральских звезд» мелькает на протагонисте во многих сериях.

Гена Букин, «Уральские звезды» Фото: Other Agency

Согласно сценарию Букина даже приглашали играть за ЦСКА – он уже собрался лететь в Москву для подписания контракта, но тут его жена Даша (Наталья Бочкарева) случайно повредила мужу ногу, уронив машину с домкрата. О профессиональном футболе Гене пришлось забыть.

«Счастливы вместе» – сериал-рекордсмен по числу приглашенных футбольных знаменитостей. В ситкоме появлялись Вадим Евсеев (в образе разносчика пиццы) и Дмитрий Лоськов (в роли охранника ТРЦ), а Евгений Алдонин вжился в амплуа оператора.

И это еще не все! Помимо трех вышеперечисленных игроков, в «Счастливы вместе» засветились и другие футбольные звезды – например, Дмитрий Булыкин, который 15 лет назад был на пике популярности.

Сам актер Логинов, оказывается, больше футбола и хоккея любит регби. «В детстве я занимался в секции. А вообще люблю и футбол, и хоккей. Но самый мой любимый вид спорта, к сожалению, не очень развитый в нашей стране, – это регби. Случайно посмотрел лет семь-восемь назад игру, ничего не понял, кроме того, что мне это безумно нравится. Есть теперь и любимая команда – «Олл Блекс», сборная Новой Зеландии. Стараюсь ни одного ее матча не пропускать», – рассказывает артист.

Популярность Гены Букина в Екатеринбурге настолько высока, что ему поставили памятник в самом центре города. У Логинова по этому поводу нашлась замечательная история:

Это был мой первый приезд в Екатеринбург в 1992 году. У нас был театральный класс, и как только мы закончили школу, нам дали трудовые книжки, приняли в театр и всех отправили учиться на заочный в Екатеринбург. И вот мы приехали рано утром, общага открывается в восемь часов. А я пока ехал, съел что-то не то, и у меня в животе все крутит. Сейчас на этом месте торговый центр, а тогда был маленький советский магазин, назывался «Мрия» – «Мечта» по-украински. И когда все началось, деваться же некуда, я сквозанул в кусты. Примерно на то самое место, где сейчас стоит памятник. Забавно, но это так.

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