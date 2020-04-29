Похоже, девушка говорит именно о периоде брака с легендой «Зенита».

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

«Абьюз – на сегодняшний день явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей. Это норма для подавляющего большинства наших женщин – терпеть, страдать, мучиться, но – и это ключевой момент – не пытаться ничего изменить. «Почему?» На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через все это, я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал, была такой», – написала девушка в инстаграме.

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В браке у Кержакова и Тюльпановой родился сын Артемий, которого Александр вскоре забрал у матери, обвинив жену в приеме наркотических веществ.

В апреле пара развелась, суд отдал ребенка Милане.

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