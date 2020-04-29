Тарасов, Бузова
Фото: Getty Images
Футболист «Рубина» устал читать про наезды экс-подруг.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к высказываниям бывших подруг в свой адрес.
«Собчак звала меня к себе на шоу. Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Не боюсь, но не готов – придется ведь говорить о личной жизни, ковыряться в прошлом. Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают, я слушаю это все. Но в какой-то момент я пойду и скажу все как есть. Уже вот здесь эта фигня. Когда Оля Бузова выступала в последний раз, я думал, что пойду на программу, чтобы ответить. Люди думают, что я такой ****** [презерватив], что всех бросил и уничтожил, а сути не знают», – рассказал Тарасов в прямом эфире инстаграма brain_sg.
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- 32-летний полузащитник получил травму спустя три дня после подписания полноценного контракта с «Рубином».
- Тарасов не выходит на поле в официальных матчах с мая 2019-го, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.
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