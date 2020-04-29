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Бывший спортдир «Локо»: «В 2007-м просматривали Модрича. Как только узнали цену – вопрос отпал»

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Лука Модрич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

В чемпионат России мог приехать будущий обладатель «Золотого мяча», но не сложилось.

Бывший спортивный директор «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году железнодорожники могли приобрести полузащитника загребского «Динамо» Луку Модрича.

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия. Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.

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«Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд – в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был. Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», – цитирует Тищенко «Чемпионат».

  • В 2008 году Модрич перешел из «Динамо» в «Тоттенхэм», в 2012-м его выкупил мадридский «Реал».
  • В 2018 году хорват стал лучшим игроком мира, завоевав «Золотой мяч».

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