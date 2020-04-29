В чемпионат России мог приехать будущий обладатель «Золотого мяча», но не сложилось.

Бывший спортивный директор «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году железнодорожники могли приобрести полузащитника загребского «Динамо» Луку Модрича.

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия. Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.

Чемпионат России Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть» 7 ЧАСОВ НАЗАД

«Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд – в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был. Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», – цитирует Тищенко «Чемпионат».

В 2008 году Модрич перешел из «Динамо» в «Тоттенхэм», в 2012-м его выкупил мадридский «Реал».

В 2018 году хорват стал лучшим игроком мира, завоевав «Золотой мяч».

Вилья рассказал, что в прошлом едва не перешел в «Реал», а не в «Барсу»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России У «Наполи» порядок с форвардами, но они хотят Азмуна. Зачем он Гаттузо и продаст ли его «Зенит» 19 ЧАСОВ НАЗАД