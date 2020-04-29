Футбол
Чемпионат России

Аршавин – о трансфере в «Кубань» в 2015-м: «Болеть за «Краснодар» в городе считалось зашкваром»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андерй Аршавин, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Но новый клуб Андрей Сергеевич выбрал не поэтому.

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему в 2015 году он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар».

«Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – заявил Аршавин во время эфира с Александром Кержаковым.

Чемпионат России

StarHit: Аршавин нарушил карантин и был замечен в бане с новой девушкой

12/04/2020 В 17:16
  • Аршавин провел за «Кубань» всего восемь матчей и не отметился забитыми мячами.
  • В 2016-м Андрей перешел в казахстанский «Кайрат», где отыграл три сезона, после чего завершил карьеру.

«Растоптали и выбросили как ненужный материал». Экс-жена Кержакова рассказала о домашнем насилии

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Англии

«Разочарование, что не выиграл ни одного трофея с «Арсеналом». Аршавин – о карьере в АПЛ

31/03/2020 В 20:07
Чемпионат России

Уткин: «Характер Аршавина вписывается в слово «говнюк»

26/04/2020 В 21:45
По теме
ФутболЧемпионат РоссииКубаньКраснодарБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБывший спортдир «Локо»: «В 2007-м просматривали Модрича. Как только узнали цену – вопрос отпал»
Следующий материалЧерышев поучаствовал в религиозном челлендже, где нужно выбрать любимую цитату из Библии