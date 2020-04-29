Но новый клуб Андрей Сергеевич выбрал не поэтому.

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему в 2015 году он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар».

«Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – заявил Аршавин во время эфира с Александром Кержаковым.

Чемпионат России StarHit: Аршавин нарушил карантин и был замечен в бане с новой девушкой 12/04/2020 В 17:16

Аршавин провел за «Кубань» всего восемь матчей и не отметился забитыми мячами.

В 2016-м Андрей перешел в казахстанский «Кайрат», где отыграл три сезона, после чего завершил карьеру.

«Растоптали и выбросили как ненужный материал». Экс-жена Кержакова рассказала о домашнем насилии

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Англии «Разочарование, что не выиграл ни одного трофея с «Арсеналом». Аршавин – о карьере в АПЛ 31/03/2020 В 20:07