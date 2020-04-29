Андерй Аршавин, «Зенит»
Фото: Getty Images
Но новый клуб Андрей Сергеевич выбрал не поэтому.
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему в 2015 году он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар».
«Если бы позвал «Краснодар», перешел бы в «Краснодар». Но позвала только «Кубань». Тогда болеть за «Краснодар» в городе было зашкваром. Болельщики «Кубани» даже не покупали еду в «Магните», – заявил Аршавин во время эфира с Александром Кержаковым.
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- Аршавин провел за «Кубань» всего восемь матчей и не отметился забитыми мячами.
- В 2016-м Андрей перешел в казахстанский «Кайрат», где отыграл три сезона, после чего завершил карьеру.
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