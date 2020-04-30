Александр Соболев против Игоря Акинфеева
Фото: Getty Images
Несмотря на отсутствие голов, москвичи довольны Александром.
Московский «Спартак» определился с дальнейшей судьбой нападающего Александра Соболева, взятого в аренду у «Крыльев Советов» до конца сезона-2019/20.
По информации Metaratings.ru, красно-белые выкупят 23-летнего форварда. По первоначальным данным, «Крылья» рассчитывают выручить 4,5 миллиона евро.
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- Соболев стартовал с 10 мячей в 12 турах, но затем перестал забивать
- 30 января Александр перешел в «Спартак», сыграл четыре матча и не забил ни одного мяча.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Крылья» – 15-е.
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