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Metaratings: «Спартак» выкупит Соболева у «Крыльев»

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Александр Соболев против Игоря Акинфеева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Несмотря на отсутствие голов, москвичи довольны Александром.

Московский «Спартак» определился с дальнейшей судьбой нападающего Александра Соболева, взятого в аренду у «Крыльев Советов» до конца сезона-2019/20.

По информации Metaratings.ru, красно-белые выкупят 23-летнего форварда. По первоначальным данным, «Крылья» рассчитывают выручить 4,5 миллиона евро.

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  • Соболев стартовал с 10 мячей в 12 турах, но затем перестал забивать
  • 30 января Александр перешел в «Спартак», сыграл четыре матча и не забил ни одного мяча.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Крылья» – 15-е.

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