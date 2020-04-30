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Mash: телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

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Ольга Ушакова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
21 минут назад

С ее водителем Виталием Соловчуком футболисты подрались в тот памятный день.

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Телеграм-канал Mash сообщает, что иск связан со случаем в октябре 2018 года, когда Кокорин и Мамаев подрались с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. Теперь 38-летняя телеведущая требует возмещения ущерба за пострадавший во время драки автомобиль Mercedes: спорщики якобы разбили стекло машины и закапали кровью салон.

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  • Помимо Соловчука, Александр и Павел подрались в «Кофемании» с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
  • Суд назначил Кокорину полтора года лишения свободы, Мамаеву – 1 год и 5 месяцев. Оба вышли в сентябре 2019-го на свободу по УДО.

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