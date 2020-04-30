Алану не узнать.

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева показала фото, сделанное до пластической операции.

Алана Мамаева выложила в инстаграм изображение, на котором ей примерно 17-18 лет.

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«Мне не нравился только кончик носа! – объяснила девушка в комментариях. – Я не могу сказать, что я вся переделанная! В лице кроме носа ничего и нет».

Сейчас Алана выглядит так:

Павел Мамаев в сентябре 2019 года вышел по УДО из тюрьмы, где вместе с Александром Кокориным отбывал наказание за две драки.

Ранее Алана говорила, что не раз прибегала к услугам пластических хирургов.

Алана Мамаева рассказала, как Павел изменился после колонии

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