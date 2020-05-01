Татьяна Стукалова удивлена, потому что деньги давно переведены истице.

Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала судебный иск телеведущей Ольги Ушаковой к своему подзащитному, а также полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, за порчу автомобиля.

«Прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий, ни ее водителю Соловчуку.

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По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тысяч рублей давно лежат у нее на счете, она и ее представитель об этом уведомлены.

Никто из ответчиков не получал от истца каких-либо предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, Павел Мамаев и сегодня готов погасить данный ущерб, и с таким ходатайством, которое было рассмотрено и удовлетворено следствием, уже выступала защита Павла в 2018 году», – цитирует Стукалову ТАСС.

Маслий – фамилия Ушаковой по паспорту.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках, одна из них – с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком.

Футболисты получили реальные сроки лишения свободы и вышли из колонии в сентябре 2019 года по УДО.

Mash: телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

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