Стас зря проявил принципиальность по отношению к Торбинскому.

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко назвал глупым решение Станислава Черчесова не заявлять Дмитрия Торбинского на матч 28-го тура чемпионата России-2007, в котором «Спартак» потерял важные в борьбе за чемпионство очки.

– Миф, воспринимаемый многими как факт – чемпионство-2007 «Спартак» упустил из-за того, что на матч 28-го тура с «Сатурном» Черчесов не включил в заявку Торбинского. Из-за опоздания на установку. А как должен был поступить тренер? Ждать одного игрока?

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– Торбина – это боль души. Многие спрашивают, можно ли было его удержать. А что значит удержать? Не оставить его на базе, а взять с собой в Раменское и стать чемпионами? Да, безусловно! Итак, Евангелие от меня. Тарасовка. Выезд на матч после установки. Допустим, в 13:30 (не суть). Внимание! Ровно в 13:30 я находился под часами в фойе базы и видел, как Димка бежит в установочный зал. Если он и опоздал, то секунд на 20.

Да гаркни ты на него, оштрафуй, кастрируй, но возьми с собой на главный матч сезона! Матч за такой долгожданный титул! Лучшего игрока команды на тот момент! Сам не езжай, но его втолкни в автобус! Болельщики столько лет ждут победы, а ты тут секундочки кроишь, в армию играешь. Я уже не говорю о том, что основная установка все равно проходила в Раменском, спустя два часа. Зачем нужна была эта трагическая для команды мера?

В итоге Торбинский не сыграл, золото упустили, а через год в сборной Дима доказал, что является заслуженным мастером спорта. Это самое глупое решение, с которым когда-либо сталкивался в футболе. Так выстрелить себе в ногу надо суметь. Ужасно другое – что выстрелил тренер из гранатомета и осколками поранил миллионы болельщиков, – цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».

В 2007 году «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом» и уступил два очка.

Матч 28-го тура против «Сатурна» завершился со счетом 0:0.

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