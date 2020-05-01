Геннадию Сергеевичу больше нравилось при Петржеле.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил специфику работы двух бывших тренеров «Зенита» – Властимила Петржелы и Мирчи Луческу.

«Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят. Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: «Ребята, а чего вы живете на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!» И они стали из дома приезжать на игры. И ушел этот совок, который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система. Петржела ее убрал. И привнес европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба.

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Кстати, потом эту свободу пытался убрать Луческу. Я же с командой ездил, видел, как все это происходило. Он опять захотел вернуть совок! Хотя сам, вроде бы, человек независимый. Но – румын, работал в донецком «Шахтере»… А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.

И вот пришел Луческу в «Зенит» – музыка в раздевалке перестала играть, в самолете тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда веселая, живая – прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына Тень Чаушеску называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие», – цитирует 75-летнего Орлова «Чемпионат».

Николае Чаушеску – бывший президент Румынии, который вел жесткую тоталитарную политику. В 1989 году был свергнут и расстрелян.

Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 года по 2006-й, под его руководством клуб выиграл Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата.

Луческу провел в «Зените» сезон-2016/17 и выиграл Суперкубок России.

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