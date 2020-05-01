Генеральный директор «Локомотива» признает заслуги тренера.

Василий Кикнадзе прокомментировал недовольство фанатов ситуацией с контрактом главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Соглашение специалиста с клубом истекает в конце мая, и, по слухам, продлевать сделку коуча на следующий сезон руководство не собирается. 30 апреля фанаты опубликовали обращение к правлению клуба с призывом оставить Семина на должности. В пятницу, 1 мая, генеральный директор команды Василий Кикнадзе ответил болельщикам.

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«Внимательно ознакомился с вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем, ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе.

Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Семин – легенда «Локомотива»! Вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю «Локомотива». Считаю необходимым подчеркнуть, что совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор», – говорится в обращении функционера на официальном сайте «Локомотива».

Клуб может предложить Семину краткосрочный контракт – до конца текущего сезона.

По слухам, железнодорожники уже предложили возглавить клуб бывшему тренеру «Партизана» и «Видеотона» Марко Николичу.

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