Кажется, скоро у команды Черчесова будет новичок.

Агент Марко Трабукки прокомментировал процесс натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

– Уверен, что если через год Самуэль получит паспорт РФ в соответствии с новым законом о гражданстве, то станет основным защитником сборной на долгие годы.

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– Вы считаете, что процесс натурализации будет продолжен? Не пропадут ли в таком случае у сборных национальный колорит, особый стиль?

– А может и хорошо, если изюминка сборной России уже изменилась к лучшему с приходом Марио Фернандеса и, возможно, в будущем станет еще интереснее с привлечением Жиго? Главное, что легионеры, которые приняли гражданство РФ, должны вызываться в национальную команду, только если они на уровень выше российских конкурентов по позициям. Если, к примеру, Ари берут вместо русских нападающих, то не считаю это правильным, – цитирует Трабукки «Спорт-Экспресс».

Опрос Хочешь видеть Жиго в сборной России? Да, это отличное усиление Нет, я против натурализации Хочется натурализовать другого игрока

26-летний Жиго подписал контракт с красно-белыми летом 2018 года.

В сборную России привлекаются натурализованные бразильцы Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари – Марио помог команде на ЧМ-2018.

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