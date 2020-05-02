Артем Дзюба
Фото: Eurosport
Несмотря на имидж национального героя.
Российский видеоблогер и стимер Илья Мэддисон остро высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.
«Мне кажется, это один из самых ненавидимых людей в стране. Несмотря на имидж национального героя и лучшего газпромовского игрока, который ему пытаются создать. Недаром его везде освистывают и шлют на три буквы», – написал 32-летний Мэддисон.
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- Впервые кричалка «Дзюба, иди на *** [фиг]» была озвучена на матче отбора Евро-2020 против Сан-Марино.
- Мэддисон – один из первых русских видеоблогеров. На его ютьюб подписано 834 тысячи человек.
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