То, что каждый из нас всегда хотел знать.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил привычку качаться на кресле во время матчей.

«Ну, я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча», – приводит слова 48-летнего Слуцкого Sport24.

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Леонид возглавил «Рубин» в декабре 2019 года после увольнения из голландского «Витесса».

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» идет на 14-м месте. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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