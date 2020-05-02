Андрей Тихонов, июль 2018 года
Фото: Getty Images
Ветераны красно-белых не одобряют.
Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о зарплате нападающего красно-белых Александра Соболева.
«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», – прокомментировал Тихонов запись в инстаграме «Фратрии» с информацией о зарплате Соболева.
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- Тихонов – восьмикратный чемпион России в составе «Спартака».
- Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет выкупить 23-летнего Соболева и предложить ему 1,2 млн евро в год.
- Соболев был арендован в конце января у «Крыльев Советов». В четырех матчах он не забил ни мяча, но отдал три голевые передачи.
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