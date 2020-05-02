Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет выкупить 23-летнего Соболева и предложить ему 1,2 млн евро в год.

Соболев был арендован в конце января у «Крыльев Советов». В четырех матчах он не забил ни мяча, но отдал три голевые передачи.