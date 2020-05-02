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Тихонов – о зарплате Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали «Спартаку» звезду»

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Андрей Тихонов, июль 2018 года

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено час назад

Ветераны красно-белых не одобряют.

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о зарплате нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», – прокомментировал Тихонов запись в инстаграме «Фратрии» с информацией о зарплате Соболева.

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  • Тихонов – восьмикратный чемпион России в составе «Спартака».
  • Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет выкупить 23-летнего Соболева и предложить ему 1,2 млн евро в год.
  • Соболев был арендован в конце января у «Крыльев Советов». В четырех матчах он не забил ни мяча, но отдал три голевые передачи.

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