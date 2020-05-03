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«СЭ»: Миранчуками интересуются «Рома», «Милан» и «Севилья»

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Братья Миранчуки

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
37 минут назад

Братьев могут купить оптом.

Несколько европейских клубов интересуются полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками.

По информации «Спорт-Экспресса», 24-летних братьев хотели бы видеть в составе итальянские «Рома» и «Милан», а также испанская «Севилья». Сами Миранчуки отдают предпочтение Серии А.

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  • В зимнее трансферное окно «Милан» делал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку, но получил отказ.
  • В сезоне-2019/20 Алексей забил 9 мячей в 26 играх, Антон – 2 мяча в 13 играх.

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