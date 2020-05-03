Бронзовый призер Евро-2008 – о том, заслуживает ли 1,2 миллиона Александр Соболев.

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментровал информацию, что «Спартак» предложит нападающему Александру Соболеву зарплату в 1,2 миллиона евро в год.

– Новость из «Спартака», не чужой вам команды: с Александром Соболевым подпишут четырехлетний контракт на сумму 1,2 миллиона евро в год. Андрей Тихонов уже заявил, что в золотые для красно-белых времена игроки получали в 110 раз меньше.

Чемпионат России Тихонов – о зарплате Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали «Спартаку» звезду» 19 ЧАСОВ НАЗАД

– То, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры, ни для кого не секрет. Если было бы иначе, из России многие ведущие футболисты уехали бы… Но все равно, клубы должны поэтапно выводить футболиста на какой-то уровень, а не сразу класть ему всю сумму.

Скажем, у меня был поэтапный рост зарплаты. Сыграл 20 матчей за основной состав – получил надбавку, еще 45 – снова. Плюс учитывались голы и передачи. Такая система более эффективна, чем когда человеку наваливают всю сумму, а потом разочаровываются. Тем более нет смысла сорить деньгами сейчас, при нынешней экономической ситуации в стране. Если кому-то пять миллионов насыпать, это будет выглядеть как издевательство.

– Соболеву положили больше, чем он заслуживал?

– Я не видел его голов или даже матчей за «Спартак». Смотрел только предсезонный турнир. Может, конечно, он на тренировках феерит. Может, и заслужил… А вдруг начнет как из пулемета забивать, как Эрлинг Холанн, и тогда все разговоры затихнут, – сказал 35-летний Билялетдинов в интервью «Советскому спорту».

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет выкупить 23-летнего Соболева и предложить ему 1,2 млн евро в год.

Соболев был арендован в конце января у «Крыльев Советов». В четырех матчах он не забил ни одного мяча, но отдал три голевые передачи.

Тихонов – о зарплате Соболева: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали «Спартаку» звезду»

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