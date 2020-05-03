В таком случае чемпионат России не будет доигран.

Экс-министр спорта и бывший президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о возобновлении чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«К вопросу доигрывания РПЛ нужно подходить прагматично. Нужно опираться на мнения клубов. Но важно получить мнение властей по массовым мероприятиям. Есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции. Это ключевой момент, ведь это затягивание никому не идет на пользу. Наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, другой на бюджете. К тому же у наших клубов болельщики – главный источник доходов. Футбол без зрителей – это свадьба без музыки, но если разрешат играть только без зрителей, то нужно будет принимать какое-то решение. Разрешение властей имеет ключевое значение.

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Некоторые коллеги говорят, что можно доиграть РПЛ в двух-трех регионах, но это опять же зависит от властей. Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюден спортивный принцип. Если не доиграть, то осадок все равно останется. С решением лучше не затягивать, клубам тяжело. Нужно посмотреть и найти решения по зарплатам, стабилизации курса», – цитирует 61-летнего Мутко «Чемпионат».

Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура, лидером идет «Зенит».

Президент Франции запретил проведение в стране массовых мероприятий до сентября, Лига 1 была завершена досрочно.

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