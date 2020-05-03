О-о-очень спорное заявление российского тренера.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о ситуации с пандемией коронавируса и помощи гражданам России.

«Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Чемпионат России Мутко: «Есть вероятность, что массовые мероприятия в России могут быть запрещены до сентября» 8 ЧАСОВ НАЗАД

Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?» – вопросил Шалимов.

Шалимова уволили из «Краснодара» в 2018 году. Позже коуч отработал 10 месяцев в подмосковных «Химках».

Сейчас Шалимов работает в грозненском «Ахмате».

Алиев – о коронавирусе: «Скоро все закончится. Кому надо было, уже наворовали на этой теме»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России Билялетдинов: «То, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры, ни для кого не секрет» 9 ЧАСОВ НАЗАД