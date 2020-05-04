Тренер не очень убедительно оправдался.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал слова про помощь россиянам в период пандемии.

Вчера, 3 мая, коуч заявил, что не считает нужным помогать нуждающимся гражданам. «Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – цитирует тренера Sport24.

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Шалимова уволили из «Краснодара» в 2018 году. Позже коуч отработал 10 месяцев в подмосковных «Химках».

C 2019 года Шалимов работает в грозненском «Ахмате».

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