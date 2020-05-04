Самуэль Жиго («Спартак» – ЦСКА)
Фото: Twitter
Игрок все еще надеется заслужить доверие Дидье Дешама.
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не собирается получить паспорт гражданина России.
Ранее СМИ сообщали о потенциальной натурализации Жиго. Однако, по данным Sport24, 26-летний французский игрок не знал о возможности выступать за сборную России и на данный момент не намерен получать третье гражданство. В будущем Самуэль может вернуться к этому вопросу.
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- Второе гражданство Жиго – Алжир. Сборная этой страны проявляла интерес к Самуэлю, но он отказался выступать в ее составе.
- В чемпионате России-2019/20 Жиго провел 19 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
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