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Жиго не намерен получать российский паспорт. Он не знал, что может играть за команду Черчесова

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Самуэль Жиго («Спартак» – ЦСКА)

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено час назад

Игрок все еще надеется заслужить доверие Дидье Дешама.

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не собирается получить паспорт гражданина России.

Ранее СМИ сообщали о потенциальной натурализации Жиго. Однако, по данным Sport24, 26-летний французский игрок не знал о возможности выступать за сборную России и на данный момент не намерен получать третье гражданство. В будущем Самуэль может вернуться к этому вопросу.

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  • Второе гражданство Жиго – Алжир. Сборная этой страны проявляла интерес к Самуэлю, но он отказался выступать в ее составе.
  • В чемпионате России-2019/20 Жиго провел 19 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

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