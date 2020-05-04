Игорь Шалимов
Фото: Getty Images
Главный тренер команды из Грозного стремительно разрушает репутацию.
Коуч «Ахмата» Игорь Шалимов после скандального видео о бомжах вступил в полемику с подписчиком. Игорь Михайлович напомнил фолловерам, сколько зарабатывал в миланском «Интере».
«А не вы ли в 1994-м на чемпионате мира ныли, чтобы вам денег больше дали? И из-за этого слили тот самый чемпионат мира? Или вы были бомжом в тот период?» – поинтересовался подписчик.
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«Я получал тогда 100 тысяч долларов в месяц в «Интере»! Ты о чем, идиотина?» – ответил Шалимов.
- Шалимов выступал за «Интер» в 1992-1994 гг. В составе «нерадзурри» будущий тренер «Ахмата» выиграл Кубок УЕФА.
- «Ахмат» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ-2019/20.
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