Сергей Богданович выбивает выгодные условия.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте.

«Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан», – приводит слова Семака «Чемпионат».

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Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2020 года.

В первом сезоне под руководством Сергея Богдановича «Зенит» стал чемпионом России.

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