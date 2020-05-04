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«Вся эта шелуха мне неинтересна». Шалимов удалился из инстаграма

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Игорь Шалимов, «Ахмат»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Говорят, Игорь Шалимов поставил рекорд по числу пар обуви, хранящихся у него в шкафчике.

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил профиль в инстаграме после скандального поста, где он сравнил граждан России с бомжами.

«Только что я полностью удалил инстаграм. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду уже завтра, если не сегодня вечером», – заявил Шалимов в интервью Metaratings.

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  • «Ахмат», которым руководит Шалимов, занимает последнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
  • Коуч возглавил команду из Грозного в сентябре 2019 года.

Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?»

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