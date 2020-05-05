Юный фигурист вслед за мамой прокомментировал слова экс-игрока «Зенита».

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч ответил экс-футболисту Андрею Аршавину на слова о том, что мальчик все делает из-под палки.

Бывший игрок «Зенита» и сборной России уже нарвался на ответ от Рудковской, теперь обращение выдал и сам Гномыч. «Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно, я что вам, дурачок какой-то?» – говорит ребенок в начале ролика, опубликованного в его инстаграме.

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«Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Для того, чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката», – выдал юнец и показал серию футбольных скиллов (почему-то без мяча).

Плющенко стал победителем Олимпиады-2006 (одиночка) и 2014 (командные соревнования). У него три золота чемпионатов мира.

Саша Плющенко – семилетний сын Евгения от Яны Рудковской, родители называют его Гном Гномычем. Мальчик тоже занимается фигурным катанием.

2009 год – лучший в истории футбольных трансферов. Аршавин уехал в Европу, Роналду – в «Реал»

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