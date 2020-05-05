Неожиданный инсайд.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

– Здесь все будет зависеть от двух сторон – готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли они уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.

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– Преувеличивают ли СМИ внимание к Миранчукам? Может, нет такого количества предложений, как мы читаем?

– Наверное, да. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Ничего удивительного нет. Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть в других шорт-листах? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов – как от личных условий, так и от клубных, – цитирует Орещука сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуется «Ювентус». На групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20 Алексей дважды отличился в матчах против туринского клуба.

В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел 19 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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