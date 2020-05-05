Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

«Гафаров и партнеры» – крайне сомнительная организация.

В конце февраля ряд известных российских футболистов – Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой и Владимир Быстров – поучаствовали в сомнительной рекламной акции. Мужчины пропиарили инвестиционный фонд Gafarov and Partners – стартап, имеющий все признаки финансовой пирамиды.

Схема – классическая: «Гафаров и партнеры» уверяют, что нашли способ зарабатывать деньги на ставках. Достаточно вложить в их фонд определенную сумму, и в будущем вы не только не потеряете ее, но и увеличите на 8,95%. На сайте компании даже есть калькулятор доходности: так, при вкладе в 1 млн рублей вам обещают прибыль в размере 89 500 руб.

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Легенды российского футбола не стесняются пиарить подражателей Сергея Мавроди. В апреле эта история нашла свое продолжение: Мостовой, Тихонов и Нигматуллин снова прорекламировали «Гафарова и партнеров». На этот раз – более изощренным способом, чем просто совместное фото.

Андрей Аршавин Фото: Instagram

Что произошло?

В последнее время на YouTube появилось много блогеров-разоблачителей: они выводят на чистую воду различных мошенников, в том числе тех, кто якобы приумножает деньги на ставках. Один из наиболее ярких блогеров этого типа – Пограничник, делавший действительно беспощадные обзоры на разводил. От Пограничника доставалось всем – от рэпера Тимати до капперов и «успешных» бизнес-коучей.

19 апреля на канале Пограничника появилось странное видео «Он вам не Эрик Гафаров»: на первый взгляд, очередное разоблачение, а на самом деле – большой рекламный ролик, посвященный фонду. Представляете, какими суммами располагает Гафаров, если он купил даже блогера-правдоруба? Неудивительно, что у подозрительного бизнесмена хватило денег на звезд калибра Аршавина и Мостового.

Прямая рекламная интеграция от Мостового и Тихонова

В ролике Пограничника есть один важный кусок, на который мы обязаны обратить внимание. В самом начале видео блогер якобы невзначай обзванивает Мостового, Тихонова и Нигматуллина. Зритель должен поверить, что ютубер, обладающий репутацией борца за правду, вот так легко и просто дозвонился четверым известным людям, которых подозревают в пиаре финансовой пирамиды.

Логика подсказывает, что в реальности все было несколько иначе. Возможно, Пограничник действительно хотел записать разоблачение на «Гафарова и партнеров» – но по каким-то причинам отложил эти планы. Заодно организаторы пирамиды предложили блогеру вставить в ролик якобы «живой разговор» с футболистами, где бы они подтвердили, что действительно вложились в фонд. На деле же этот «живой разговор» мог состояться небезвозмездно – и для Мостового, и для Тихонова, и для Нигматуллина.

Александр Мостовой Фото: Other Agency

Давайте внимательно послушаем, что российские легенды сказали о фонде Гафарова.

Александр Мостовой:

Видео, где я приезжаю в фонд и подписываю договора, было сделано на некоммерческой основе. Это было сделано, ну как бы сказать, в знак того, что с Эриком мы давно были знакомы. Поэтому так получилось, было совместное такое знакомство, где-то кто-то с кем-то познакомился, поэтому мы решили просто сделать фотографию. Просто на память. Да, я являюсь инвестором фонда, но инвестором фонда я стал ненамного раньше – в прошлом году.

Андрей Тихонов:

Ни за какую рекламу фонд мне не платил, что вы. Дело в том, что, понимаете... А за что платить? Я-то не рекламировал этот фонд. Мы просто общаемся, дружим, поэтому никаких денег не было. И я, тем более, никогда не рекламировал фонд Гафарова. Да, я являюсь инвестором фонда, да.

Руслан Нигматуллин:

Изначально просто был запрос о рекламе какой-то сторонней компании. Таких рекламных запросов мне приходит огромное количество. Его притянули к фонду «Гафаров и партнеры», вот. Я хотел бы раз и навсегда эту тему закрыть, сказать, что я к рекламе фонда не имею никакого отношения. Я где-нибудь сказал, чтобы все подписывались, кого-то призывал? Нет, нигде меня в рекламе не фигурирует. Я просто являюсь клиентом фонда и дружу лично с Эриком, поэтому, как бы, здесь история какого-то другого продолжения не имеет и не имеет быть.

Александр Кержаков (с Александром разговаривал не Пограничник, а журналист Sports.ru Александр Головин; Пограничник просто вставил запись в ролик):

Я не знаю, что это. Я туда, как сказать... Ребята, которые мне это предложили, они связа... ну, как... Вы видели, может быть, по инстаграмам моих хороших знакомых, которые также с ними очень хорошо общаются. Мне предложили, я спросил, что это такое, мне рассказали. Мне это показалось интересным. Я ничего не рекламирую, я никому ничего не советую. Это чтобы не было вопросов потом. Мне это понравилось, и я рискнул.

Здесь можно заметить одну особенность: Мостовой, Тихонов и Нигматуллин, которым звонил сам Пограничник, напрямую проговаривают фразу «Да, я вложил деньги в фонд» (в случае Нигматуллина – «Я являюсь клиентом фонда»). Кержаков, который беседовал не с Пограничником, этого напрямую не подтверждает – фразу «Мне это понравилось, и я рискнул» можно трактовать по-разному. Возможно, Александру просто понравилось описание фонда, а рискнул он участвовать в сомнительной рекламе.

Вывод

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин будут отпираться, однако частички пазла упорно складываются в общую картину. Мужчины прорекламировали финансовую пирамиду, а после, вероятно, подзаработали немного сверху. Аршавин и Кержаков второй раз не купились – зато другие легенды не побрезговали повторной рекламой.

Даже если общий тон ролика, снятый Пограничником, был негативным или сомневающимся, зритель все равно вынесет из него то, что ему нужно. Футбольный болельщик увидит, что кумиры его детства вкладывают деньги в некий фонд, который приносит прибыль – и последуют их примеру. И если вы думаете, что таких людей ничтожно мало, то зря: похоже, опыт «МММ» не сделал россиянам необходимой прививки.

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