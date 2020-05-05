Пребывание в тюрьме сделало Павла мудрее.

Российский полузащитник Павел Мамаев признался, что не жалеет об истории с ним и Александром Кокориным, случившейся осенью 2018 года. Тогда Кокорин и Мамаев стали фигурантами двух драк в центре Москвы, после чего отбывали наказание в исправительной колонии.

«Я бы не отказался от истории с Кокориным. Я ни о чем не жалею в жизни, это огромный опыт. Когда ты живешь в своем мирке, не зная, что происходит, то думаешь, что ты неуязвим. Я узнал много интересных людей, понял, что я не Супермен. Я осознал, что жизнь не крутится вокруг меня. Надо из каждой ситуации делать выводы, отвечать за свои поступки.

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Эта ситуация меня многому научила, я бы никогда иначе такого опыта бы не получил – плыл бы и дальше по течению и думал, что все крутится вокруг меня. А оказалось, что это мы крутимся вокруг чего-то. Уверен, жизнь – справедливая вещь. Ты получаешь то, что заслужил. Я на девяносто девять процентов был уверен, что Алана меня бросит. Исходя из всего, что сложилось, когда ты 24 часа думаешь и тебе некому позвонить и написать... Ты приходишь и думаешь, что я сам к этому привел. И человек на двести процентов имеет право от меня уйти. Я сам привел к этому», – заявил Мамаев в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

После выхода из колонии Мамаев ушел из «Краснодара» и стал игроком «Ростова».

В чемпионате России-2019/20 Павел провел один матч и забил один гол – победный в ворота ЦСКА.

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