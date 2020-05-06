Алана Мамаева
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Алана не стала оправдывать мужа.
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева рассказала, о чем думала, когда футболиста вместе с Александром Кокориным арестовали за участие в двух драках.
«Его же не просто так взяли, к этому шло. Когда его взяли, я подумала: «Наконец-то. А я же говорила, что надо себя нормально вести! Догулялся! Сидишь – заслужил». Тогда каждый день у меня был как на войне. Сейчас у нас вообще нет никаких проблем, мы на карантине друг друга не достаем», – сказала Алана Мамаева в прямом эфире инстаграма с Тиной Канделаки. Ее слова приводит «Чемпионат».
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- После выхода из колонии по УДО Мамаев ушел из «Краснодара» и стал игроком «Ростова».
- В чемпионате России-2019/20 Павел провел один матч и забил один мяч – победный в ворота ЦСКА.
Мамаев: «Не отказался бы от истории с Кокориным. Я бы никогда не получил такого опыта»
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