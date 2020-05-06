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Евсеев открыл букву «Х» своего алфавита и вспомнил легендарную фразу

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Вадим Евсеев празднует гол в ворота сборной Уэльса (2003 год)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Все долго ждали, когда он дойдет именно до этой литеры.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дошел до буквы «Х» в рубрике «Алфавит», которую ведет в инстаграме.

«Буква «Х» моего алфавита. Без вариантов», – написал 44-летний Евсеев и выложил легендарное фото с ответного стыкового матча против сборной Уэльса за выход на Евро-2004. После финального свистка он подбежал к камере и крикнул: «*** [хрен] вам!»

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  • В ноябре 2003-го Евсеев забил Уэльсу единственный мяч в двух матчах, который позволил России выйти на чемпионат Европы.
  • «Уфа» Евсеева на момент приостановки Тинькофф РПЛ из-за коронавируса занимает девятое место в таблице.

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