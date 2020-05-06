Вадим Евсеев празднует гол в ворота сборной Уэльса (2003 год)
Фото: Getty Images
Все долго ждали, когда он дойдет именно до этой литеры.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дошел до буквы «Х» в рубрике «Алфавит», которую ведет в инстаграме.
«Буква «Х» моего алфавита. Без вариантов», – написал 44-летний Евсеев и выложил легендарное фото с ответного стыкового матча против сборной Уэльса за выход на Евро-2004. После финального свистка он подбежал к камере и крикнул: «*** [хрен] вам!»
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- В ноябре 2003-го Евсеев забил Уэльсу единственный мяч в двух матчах, который позволил России выйти на чемпионат Европы.
- «Уфа» Евсеева на момент приостановки Тинькофф РПЛ из-за коронавируса занимает девятое место в таблице.
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