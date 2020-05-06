Но Марко Николич – совсем не Гвардиола.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников не понимает желания руководства заменить Юрия Семина на посту главного тренера.

«Для совета директоров «Локомотива» сложилась непростая ситуация. У Юрия Павловича заканчивается контракт, но какой смысл что-то менять? «Локомотив» удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков – в такой ситуации нет смысла говорить о замене.

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Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют – другой вопрос. Юрий Павлович много значит для «Локомотива». А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные. Понятно, что любому будет тяжело после Семина, но болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Семиным и его успехами», – цитирует 43-летнего Сенникова «Комсомольская правда».

В составе «Локомотива» Сенников дважды становился чемпионом России (2002, 2004), тренером был Семин.

По слухам, руководство «Локо» уже предложило возглавить клуб бывшему тренеру «Партизана» и «Видеотона» Марко Николичу.

Кикнадзе ответил на недовольство болельщиков ситуацией с Семиным

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