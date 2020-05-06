Шалимов – главная ошибка Галицкого. Босс «Краснодара» зря возродил карьеру Игоря

Абсолютная благотворительность.

В 2003 году Игорь Шалимов приехал тренировать в Элисту. У бывшего игрока «Интера» не было опыта, но он очаровал Кирсана Илюмжинова славным прошлым и рассказами про атакующий футбол. К тому же 34-летний Игорь сразу же продемонстрировал европейский подход: во-первых, пригласил воспитанников «Юве» и «Интера» Алессандро Даль Канто и Дарио Пассони (кто их сейчас вспомнит?), во-вторых, на целый месяц выписал повара из Италии, чтобы игроки правильно питались.

Правильная паста не помогла, резервисты Серии А – тоже. За десять первых туров «Уралан» забил всего четыре мяча, потом слегка взбодрился (даже обыграл «Зенит»), но летом стало ясно, что Кирсану надоело тратить деньги. Клуб заморозил трансферы, аккуратно сполз в зону вылета и навсегда попрощался с РПЛ. Шалимова уволили в конце сезона – конечно же, Игорь негодовал. Его выбесили и задержки по зарплате (с коучем не рассчитались на последний месяц), и странное спасение «Торпедо-Металлурга» (будущая «Москва» выжила за счет очень подозрительных матчей), но главное – интриги, которые якобы плелись за спиной Шалимова.

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Игорь Шалимов и Андрей Канчельскис Фото: Getty Images

Жестче всего досталось Леониду Слуцкому, который тогда работал с молодежью «Уралана». «Слуцкий метил на мое место. Он был тренером дубля и полностью отделил дублирующий состав от главной команды. Сказал: «У нас есть свой турнир и нам тоже нужно решать свои задачи». Забавно, но Слуцкий встретил поддержку у руководства», – злился Игорь.

Желчь Шалимова разлетелась во все стороны, но это не помогало найти новую работу. Мужчина отдыхал пять лет, а затем посредственно тренировал женскую сборную России. Девушки из этой команды вспоминали, что Игорь поражал крутейшей техникой, но других плюсов у него не было. В 2011-м коуча сняли, потому что сборная не отобралась на чемпионат мира.

Казалось, карьере конец, но в середине 2010-х Шалимов каким-то образом втерся в доверие к Сергею Галицкому. Сначала Игоря назначили в «Краснодар-2», потом перевели в первую команду, а в 2016-м он стал главным вместо Олега Кононова. Еще раз: человек не практиковался в мужских клубах почти 13 лет и не имел вообще никакого бэкграунда, кроме краха с «Ураланом», но все равно замечательно трудоустроился. Вероятно, сказались личные отношения с боссом «Краснодара».

Чтобы угодить Галицкому, Шалимов даже поселился неподалеку от президента. По вечерам они гуляли, обсуждая тактику: владельцу клуба нравилось, что бывший футболист «Интера» спрашивает у него, как должен играть «Краснодар». Тем более, Игорь правда хорош в роли эксперта: доступно доносит мысли о тактике, не нудит, не грузит терминами – короче, очень комфортный и знающий собеседник. Правда, Галицкий говорил Шалимову, что уволит его, если тот начнет слушать босса, но это звучало как шутка. Позже Игорь признался: однажды президент сам придумал схему для контратаки при угловом у своих ворот. Очевидно, Сергею льстило, что его идеи долетают и до футбольного поля.

Проблема в том, что своих идей у Шалимова было критически мало. Он застал футбол Бескова и Романцева, пытался играть в атаку, но получалось жутко нестабильно, причем как в плане зрелищности, так и по результату. Кризис вышел на пик уже в 2017-м: в августе «Краснодар» с треском вылетел из квалификации Лиги Европы, а в сентябре и октябре четырежды подряд не забил в РПЛ. Такие кошмарные серии терпимы для «Уралана», но не для Галицкого, которому нужны комбинации и голы.

Игорь Шалимов в «Краснодаре» Фото: Getty Images

Владелец долго тянул с тяжелым решением и однозначно не хотел никого увольнять под давлением. Еще миллиардер был занят продажей «Магнита» и слегка отошел от дел в футбольном клубе. Но как только у Галицкого освободилось время, он осознал, что Шалимову пора на выход – Игоря изгнали весной 2018-го, сразу после тусклейших 1:1 против «Анжи». Президент объяснил все предельно лаконично и дружелюбно: тренер работал очень неплохо, ему не хватило трансферов, пора отдохнуть. Судя по всему, Галицкий сохранил добрые отношения с Шалимовым, который тоже ушел без обид и с благодарностью за шанс.

Так получилось, что Галицкий невольно оживил уже мертвую карьеру этого странного коуча. После «Краснодара» Игорь внезапно стал востребованным: потусил с «Химками» (опять крах) и осенью 2019-го дождался предложения из РПЛ – Шалимов неожиданно потребовался «Ахмату». Более того, по Москве плавали инсайды, что прошлым летом Игоря хотели видеть в «Спартаке». Вероятно, благодаря тому, что тренер в одном из интервью пообещал вернуть фирменный комбинационный футбол.

Чем запомнился Шалимов за последний год? У себя в инстаграме он назвал Кононова дебилом (не знал, что общается с фейком), затем обеспечил «Ахмату» чистое последнее место в Премьер-лиге, а на днях выступил с шедевральным спичем про бомжей и дармоедов. Разумеется, чуть позже смелый тренер назвал перфоманс шуткой и снес профиль в инстаграме, сообщив, что ему некогда заниматься всякой шелухой.

Руководствуясь любой логикой, Шалимов должен получить вечный бан на работу в приличных командах. Он не приносит вообще никакого результата, не ставит вразумительную игру, не соблюдает режим (это практически публичная история), да еще и портит репутацию клубов в соцсетях. Единственная причина, почему он еще подписывает какие-то контракты – престижный опыт в «Краснодаре», подаренный Сергеем Галицким. Но миллиардеры тоже ошибаются, и назначение Игоря – один из главных промахов создателя «Магнита». Тот самый случай, когда личное переросло в профессиональное.

Очевидно, Шалимова уберут из «Ахмата» уже летом – с ним просто не продлят контракт. Но гораздо любопытнее, как с Игорем простится Рамзан Кадыров. Даже Станислава Черчесова он провожал крайне сурово: «Так не поднимают командный дух, и не так ведут команду к победе! На этом наши пути с этим тренером расходятся».

Кажется, пост для Игоря Шалимова будет гораздо жестче и радикальнее.

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