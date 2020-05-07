Выглядит жутчайше.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перенес плановую операцию и показал подписчикам винт, который медики извлекли из его ноги.

«Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», – рассказал 33-летний футболист в видео, записанном в инстаграм-сториз.

Чемпионат России Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть» 29/04/2020 В 08:30

Тарасов не сыграл за «Рубин» ни одного матча, сломав ногу на тренировке.

Дмитрий не выходит на поле в официальных матчах с мая 2019 года, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.

Тарасов: «После травмы обратился к парапсихологу онлайн, изменил мнение по поводу таких врачей»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус» 12/02/2020 В 15:09