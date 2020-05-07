Дмитрий Тарасов
Фото: From Official Website
Выглядит жутчайше.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перенес плановую операцию и показал подписчикам винт, который медики извлекли из его ноги.
«Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в клинике, мне сделали плановую операцию. Мне вытащили винт из ноги, я был в шоке. Посмотрите, какой он большой. Вот это было в ноге у меня, офигеть», – рассказал 33-летний футболист в видео, записанном в инстаграм-сториз.
Чемпионат России
Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть»
29/04/2020 В 08:30
- Тарасов не сыграл за «Рубин» ни одного матча, сломав ногу на тренировке.
- Дмитрий не выходит на поле в официальных матчах с мая 2019 года, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.
Тарасов: «После травмы обратился к парапсихологу онлайн, изменил мнение по поводу таких врачей»
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Чемпионат России
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписал: «Коронавирус»
12/02/2020 В 15:09
Чемпионат России
Тарасов: «Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают. Пойду и скажу все как есть»
29/04/2020 В 08:30