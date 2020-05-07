Футбол
Чемпионат России

Большинство клубов РПЛ хотят завершить сезон досрочно, Дюков и Прядкин против

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

«Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Ответ будет дан 15 мая.

Чемпионат России-2019/20 по футболу, скорее всего, не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Такую информацию сообщают несколько источников.

«Спорт-Экспресс» информирует, что 15 мая на исполкоме РФС будет принято решение о досрочном завершении сезона с учетом мнения большинства клубов. «Зенит» объявят чемпионом, путевки в еврокубки распределятся согласно турнирной таблице после 22-го тура, худшие команды не вылетят в ФНЛ, а две лучшие команды ФНЛ пополнят Тинькофф РПЛ.

Чемпионат России

Шалимов – главная ошибка Галицкого. Босс «Краснодара» зря возродил карьеру Игоря

19 ЧАСОВ НАЗАД

Инсайдер Нобель Арустамян подтвердил информацию, но по его данным глава РФС Александр Дюков и глава РПЛ Сергей Прядкин заинтересованы в возобновлении чемпионата России.

«Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку. Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал Арустамян в телеграм-канале.

  • В случае досрочного завершения сезона прямые путевки в ЛЧ получат «Зенит» и «Локомотив», с третьего квалификационного раунда начнет борьбу «Краснодар».
  • В Лигу Европы напрямую идет «Ростов», квалификацию сыграют ЦСКА (третий раунд) и «Динамо» (второй раунд).
  • Из ФНЛ на повышение идут «Ротор» и «Химки».

«Асмарал», «Урожай» и черкесский «Интер». История самых диких названий российских клубов

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России

Семак: «Зенит» прислал новый контракт. У меня есть вопросы»

04/05/2020 В 18:23
Чемпионат России

Федун госпитализирован с коронавирусом

ЧАС НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат России
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалТарасов показал винт, который извлекли из его ноги во время операции
Следующий материалФедун госпитализирован с коронавирусом