Ответ будет дан 15 мая.

Чемпионат России-2019/20 по футболу, скорее всего, не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Такую информацию сообщают несколько источников.

«Спорт-Экспресс» информирует, что 15 мая на исполкоме РФС будет принято решение о досрочном завершении сезона с учетом мнения большинства клубов. «Зенит» объявят чемпионом, путевки в еврокубки распределятся согласно турнирной таблице после 22-го тура, худшие команды не вылетят в ФНЛ, а две лучшие команды ФНЛ пополнят Тинькофф РПЛ.

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Инсайдер Нобель Арустамян подтвердил информацию, но по его данным глава РФС Александр Дюков и глава РПЛ Сергей Прядкин заинтересованы в возобновлении чемпионата России.

«Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку. Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В случае досрочного завершения сезона прямые путевки в ЛЧ получат «Зенит» и «Локомотив», с третьего квалификационного раунда начнет борьбу «Краснодар».

В Лигу Европы напрямую идет «Ростов», квалификацию сыграют ЦСКА (третий раунд) и «Динамо» (второй раунд).

Из ФНЛ на повышение идут «Ротор» и «Химки».

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