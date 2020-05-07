Леонид Федун
Фото: Getty Images
Вряд ли красно-белые захотят доигрывать сезон.
У владельца «Спартака» и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна диагностирован коронавирус.
Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. 64-летний функционер госпитализирован и проходит лечение в больнице.
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По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а для избежания осложнений. Федун отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.
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