Вряд ли красно-белые захотят доигрывать сезон.

У владельца «Спартака» и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна диагностирован коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. 64-летний функционер госпитализирован и проходит лечение в больнице.

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По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а для избежания осложнений. Федун отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.

7 мая в России зафиксировано рекордное количество заболевших – выявлен 11231 случай.

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