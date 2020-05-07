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Федун госпитализирован с коронавирусом

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Леонид Федун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Вряд ли красно-белые захотят доигрывать сезон.

У владельца «Спартака» и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна диагностирован коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. 64-летний функционер госпитализирован и проходит лечение в больнице.

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По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а для избежания осложнений. Федун отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.

  • 7 мая в России зафиксировано рекордное количество заболевших – выявлен 11231 случай.
  • Федун предлагал досрочно закончить сезон чемпионата России из-за пандемии и временно отменить финансовый фэйр-плей.

Федун за сутки лишился 508 миллионов долларов из-за коронавируса

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