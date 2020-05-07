В Москве прошла премьера фильма с участием Дмитрия Комбарова

Это первая роль российского футболиста.

В прокат вышел фильм «Перевод с немецкого», в котором сыграл футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.

Об участии футболиста в проекте стало известно еще в ноябре прошлого года, а 7 мая лента появилась на экранах. Действия в «Переводе с немецкого» происходят в военное время – выход кино приурочен к годовщине Великой Победы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Комбаров исполнил роль полицейского.

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Комбаров стал игроком «Крыльев» летом прошлого года. Ранее Дмитрий девять лет выступал за московский «Спартак».

Дмитрий провел 46 матчей за сборную России.

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