В Москве прошла премьера фильма с участием Дмитрия Комбарова

Дмитрий Комбаров
Фото: Other Agency
Это первая роль российского футболиста.
В прокат вышел фильм «Перевод с немецкого», в котором сыграл футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.
Об участии футболиста в проекте стало известно еще в ноябре прошлого года, а 7 мая лента появилась на экранах. Действия в «Переводе с немецкого» происходят в военное время – выход кино приурочен к годовщине Великой Победы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Комбаров исполнил роль полицейского.
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Дмитрий Комбаров снялся в военном фильме «Перевод с немецкого». Это его первая роль
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- Комбаров стал игроком «Крыльев» летом прошлого года. Ранее Дмитрий девять лет выступал за московский «Спартак».
- Дмитрий провел 46 матчей за сборную России.
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