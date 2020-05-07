Футбол
Чемпионат России

В Москве прошла премьера фильма с участием Дмитрия Комбарова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дмитрий Комбаров

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
2 часов назад

Это первая роль российского футболиста.

В прокат вышел фильм «Перевод с немецкого», в котором сыграл футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.

Об участии футболиста в проекте стало известно еще в ноябре прошлого года, а 7 мая лента появилась на экранах. Действия в «Переводе с немецкого» происходят в военное время – выход кино приурочен к годовщине Великой Победы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Комбаров исполнил роль полицейского.

Чемпионат России

Дмитрий Комбаров снялся в военном фильме «Перевод с немецкого». Это его первая роль

11/10/2019 В 19:32
  • Комбаров стал игроком «Крыльев» летом прошлого года. Ранее Дмитрий девять лет выступал за московский «Спартак».
  • Дмитрий провел 46 матчей за сборную России.

Большинство клубов РПЛ хотят завершить сезон досрочно, Дюков и Прядкин против

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

Комбаров: «Не исключаю, что когда-нибудь возглавлю сборную России»

23/06/2019 В 21:34
Чемпионат России

Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду с Комбаровым

20/04/2020 В 07:53
По теме
ФутболЧемпионат РоссииКрылья СоветовДмитрий Комбаров
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалФедун госпитализирован с коронавирусом
Следующий материалУсик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» за фильм о религии