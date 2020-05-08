Футбол
Чемпионат России

«Мне ее заведомо жалко». Тюльпанова – о новой возлюбленной Кержакова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Милана Тюльпанова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
4 часов назад

Милана уверена, что скоро они с девушкой встретятся по одну сторону баррикад.

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, ответила на вопрос о его новой девушке.

– Милана, потешьте самолюбие, посмотрите, какая дама у Саши сейчас.

Чемпионат России

Громкий развод ничуть не испортил Милану. Экс-жена Кержакова все так же ослепляет красотой

12/02/2020 В 14:02

– Ой, девочки, знаете, какой бы она ни была, мне уже заведомо ее реально жалко. Она просто еще не знает, какой марлезонский балет у нее впереди. Скоро встретимся по ту сторону баррикад, – сказала Тюльпанова в прямом эфире инстаграма.

Ранее медиа сообщили, что 37-летний Кержаков встречается с кинопродюсером Евгенией Ледащевой, которая мелькала на его новых семейных фото.

  • Кержаков обвинил Тюльпанову в наркомании и забрал общего сына, которого позже суд вернул матери.
  • Также он выставил наркоманкой Екатерину Сафронову, с которой жил раньше – и тоже воспитывал сына самостоятельно.

«Растоптали и выбросили как ненужный материал». Экс-жена Кержакова рассказала о домашнем насилии

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России

Экс-жена Кержакова рассказала, что Тарасов действительно бил Бузову

19/11/2019 В 18:48
Чемпионат России

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

05/05/2020 В 18:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАлександр Кержаков
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалВ Москве прошла премьера фильма с участием Дмитрия Комбарова
Следующий материалЛовчев сравнил Карпина с Матерацци и рассказал о договорном матче «Спартака»