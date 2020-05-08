Милана уверена, что скоро они с девушкой встретятся по одну сторону баррикад.

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, ответила на вопрос о его новой девушке.

– Милана, потешьте самолюбие, посмотрите, какая дама у Саши сейчас.

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– Ой, девочки, знаете, какой бы она ни была, мне уже заведомо ее реально жалко. Она просто еще не знает, какой марлезонский балет у нее впереди. Скоро встретимся по ту сторону баррикад, – сказала Тюльпанова в прямом эфире инстаграма.

Ранее медиа сообщили, что 37-летний Кержаков встречается с кинопродюсером Евгенией Ледащевой, которая мелькала на его новых семейных фото.

Кержаков обвинил Тюльпанову в наркомании и забрал общего сына, которого позже суд вернул матери.

Также он выставил наркоманкой Екатерину Сафронову, с которой жил раньше – и тоже воспитывал сына самостоятельно.

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