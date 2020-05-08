Милана Тюльпанова
Фото: Instagram
Милана уверена, что скоро они с девушкой встретятся по одну сторону баррикад.
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, ответила на вопрос о его новой девушке.
– Милана, потешьте самолюбие, посмотрите, какая дама у Саши сейчас.
Громкий развод ничуть не испортил Милану. Экс-жена Кержакова все так же ослепляет красотой
– Ой, девочки, знаете, какой бы она ни была, мне уже заведомо ее реально жалко. Она просто еще не знает, какой марлезонский балет у нее впереди. Скоро встретимся по ту сторону баррикад, – сказала Тюльпанова в прямом эфире инстаграма.
Ранее медиа сообщили, что 37-летний Кержаков встречается с кинопродюсером Евгенией Ледащевой, которая мелькала на его новых семейных фото.
- Кержаков обвинил Тюльпанову в наркомании и забрал общего сына, которого позже суд вернул матери.
- Также он выставил наркоманкой Екатерину Сафронову, с которой жил раньше – и тоже воспитывал сына самостоятельно.
«Растоптали и выбросили как ненужный материал». Экс-жена Кержакова рассказала о домашнем насилии
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте