Ловчев сравнил Карпина с Матерацци и рассказал о договорном матче «Спартака»

Сравнение Карпина с Матерацци – улет.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев в большом интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил договорной матч красно-белых в 1970 году и рассказал об общении с бывшими женами.

О тренировках сборной мира и сравнении Карпина с Матерацци

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– Изначально ее должен был возглавлять Трапаттони. Но прилететь не смог, и меня попросили его заменить. Из звезд, которые съехались в Ереван, безумно понравился Гаттузо. Солиднейший человек! Просто топ! Стоичков раньше симпатии не вызывал, казался высокомерным. Но в Ереване после одного эпизода отношение к нему изменил.

– Был среди тех звезд персонаж со знаком минус?

– Матерацци долбанный...

– Что не так?

– Во-первых, вел себя, как Карпин. С прессой, со всеми! Во-вторых, играл очень грязно. В этом году на «Кубке легенд» тоже постоянно провоцировал ребят, хватал за разные места. Неприятный тип.

Об участии «Спартака» в договорном матче в 1970 году

– С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам. А мы уже заняли третье место – и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил. Я был уверен – взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» – «Нет!»

Евгений Ловчев в составе сборной СССР Фото: Getty Images

Я был уверен, что не взяли трое – я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве. Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему – а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу – что-то не то. Все за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится – я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...» Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

Об общении с бывшими женами

– Всем при разводе оставлял квартиры, с детьми общаюсь. Алене, третьей жене, и сыну Кольке, которого в честь Старостина назвал, отдал 125-метровую квартиру, автомобиль и гараж.

– Это с Аленой у вас был брачный контракт?

– Да. Отличная идея! Расписались, сели, поговорили – и заключили контракт. Что после развода достанется мне, а что – ей. Все по-честному. Это раньше семья была ячейкой общества, в советские времена мужика, который решил развестись, чихвостили на партсобраниях. Сегодня их заменили бесконечные ток-шоу, где жены и мужья с шумом делят детей, имущество... Зачем? Оформили брачный контракт – и никаких проблем. При этом дети, на мой взгляд, должны оставаться у мамы. Но ты обязан участвовать в их судьбе. Тому же Кольке, который в институте учится, я деньгами помогаю.

– Венчались вы со второй женой?

– Да. В церкви фата, которую держали Слава Малежик с супругой, загорелась. От свечи полыхнуло. Дурной знак. Миша Евдокимов, когда на улицу вышли, шепнул: «Это ненадолго». Так и получилось. Через полгода разбежались. Я отправился в церковь, попросил разрешение на развенчание.

– С Натальей, четвертой женой, – ни венчания, ни контракта?

– Совершенно верно. Какой в 70 лет контракт? После меня все ей останется. Что касается обрядов, то не в них дело. А в том, чего ты сам хочешь. Я хочу, чтобы дома было ухожено. Чтобы меня уважали, принимали таким, какой есть. Тогда для жены сделаю все! Иногда Наталья ворчит: «Что ты надел? Это не модно! Жареное не ешь – вредно. А вот кашку с утра – обязательно». Я вспыхиваю: «Заколебала! Ничему тебя история с тремя моими женами не научила...» – сказал 71-летний Ловчев.

В составе «Спартака» Ловчев стал чемпионом СССР, со сборной завоевал бронзу Олимпийских игр.

В качестве тренера был успешен в мини-футболе.

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