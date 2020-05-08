Когда-то бородач из инстаграма был статусным форвардом.

В 2009 году «Зенит» ощутимо потряхивало – от команды, которая взяла Кубок УЕФА, не осталось фактически ничего. Андрей Аршавин еще зимой радостно укатил в Лондон, затем в Мюнхен отправился Анатолий Тимощук, а чуть позже сбылась мечта Павла Погребняка – он оказался в «Штутгарте». Параллельно сломался Мигель Данни (первый разрыв связок), а Дик Адвокат разругался с руководством.

Голландец полагал, что самый титулованный тренер в истории клуба заслуживает жирного трансферного бюджета. Боссы говорили, что надо экстренно привлекать молодежь. Все закончилось уже в августе: Дик дома проиграл «Томи», и его досрочно отпустили в сборную Бельгии. Главным в «Зените» стал Анатолий Давыдов – человек, отбегавший со стрелкой на груди около 400 матчей.

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Самое удивительное, что как только в Питере избавились от Генерала, деньги на усиление оперативно нашлись. Давыдову достались сразу два топа – в «Зенит» пригнали Владимир Быстров и Матея Кежман. С первым все понятно: вернулся, услышал похрюкивания с трибун, тут же начал забивать и доказывать. С Матеей получилось гораздо сложнее – харизматичный серб оказался в России в статусе скучающей суперзвезды, которой требовалось сменить обстановку.

По сути, за всю жизнь Кежман стабильно вваливал только за два больших клуба: сначала в Эйндховене, где его боготворил Гус Хиддинк, а потом в «Фенере», с которым серб стал чемпионом Турции. Остальное – мимо. Обиднее всего вышло с «Челси»: с одной стороны, Жозе Моуринью подписал Матею за копейки (7,5 млн евро, хотя даже Ярошик стоил 12), а с другой, Кежман бездарно истратил главный шанс в карьере.

Форвард запомнился только одним хайлайтом – в 2004-м он долго не забивал, потом вышел против «Ньюкасла», и на последней минуте ему дали исполнить пенальти. Счет уже был разгромным, поэтому Матея по-пижонски подсек мяч – тот по идеальной траектории плюхнулся в сетку, а новичок бурно отпраздновал дебютный гол.

Эпизод с пенальти лучше всего характеризует философию Кежмана: ему нравилось забивать только так, чтобы голы потом обсуждались. В свое время подобным промышлял ранний Криштиану Роналду, но его быстро образумил ассистент Алекса Фергюсона Рене Мёленстен – после консультаций с этим коучем Криш начал класть по 50 за сезон. К сожалению, Матея так и не встретил своего Мёленстена, поэтому проваливал одну миссию за другой – и в «Челси», и в «Атлетико» Кежмана зачехляли после первого же сезона.

В Петербург серб приехал из «ПСЖ», на тот момент небогатого столичного клуба, который еле цеплялся за еврокубки. Учитывая парижскую статистику Матеи (35 матчей, 8 голов, ничего космического), зенитовские менеджеры поступили абсолютно грамотно: взяли страйкера в аренду до конца сезона. Предполагалось, что Кежман перегасит всех на финише, протащит Питер в ЛЧ, а потом серба выкупят у «Сен-Жермен». Но планы сбылись лишь наполовину.

Матея Кежман и Мартин Йиранек Фото: Imago

На первой же тренировке Матея зарубился с Романом Широковым. Судя по всему, у автора великого спича в казанском аэропорту в принципе какие-то проблемы с сербами: например, после ухода из «Зенита» Роман открыто хейтил Луку Джорджевича и Милана Родича. Впрочем, с Кежманом они просто потолкались и поорали друг на друга – форвард даже не обиделся. «С такими полузащитниками еще не играл! Они сильнейшие в моей карьере», – уверял Матея, получавший пасы от Фрэнка Лэмпарда и Клода Макелеле. Еще серб сказал, что «Зенит» более великий клуб, чем «ПСЖ». На тот момент так и было – парижане вообще не мечтали о евротитулах и были далековато от ЛЧ.

На адаптацию ушли всего два матча, а потом Кежман сотворил то, ради чего его пригласили в Петербург: сначала ушатал ЦСКА с пенальти, а спустя неделю прикончил «Динамо» после грандиозного паса Виктора Файзулина. После этого серб, который формально принес новой команде шесть важнейших очков, рассказывал, что продолжит забивать в бешеном темпе.

Возможно, так бы и вышло, если бы в следующей игре с «Кубанью» его гол не отменили из-за спорного офсайда Алессандро Розины, который отдавал пас. Звучит бредово, но тот эпизод словно надломил Кежмана: с каждым матчем он смотрелся все слабее. «Спартак» из Нальчика, «Москва», «Терек» – серб выходил, выкручивал апатию на максимум и не запоминался вообще ничем.

Дно пробилось в последнем туре, когда «Зенит» бился со «Спартаком». Питерцы победили и прорвались в ЛЧ, но Кежман, которого выпустили после перерыва, сыграл настолько чудовищно, что Давыдов признался: ему хотелось делегировать Матею обратно на лавку. Унизительной замены не случилось только потому, что смертельно устал Быстров – если бы не выдохшийся Владимир, отдыхать бы отправили именно экс-форварда «Челси».

Разумеется, в конце сезона Кежмана никто не выкупил: тогдашний спортдир Игорь Корнеев поблагодарил серба за вклад в бронзовые медали, но деликатно намекнул, что двух голов за полгода мало для полноценного контракта. Матея даже не расстроился и не разозлился: наоборот, позже он признавался, что Россия для него теперь навсегда будет ассоциироваться с Петербургом.

Три месяца Кежмана стали одной из самых странных и противоречивых сделок в истории «Зенита». Серба мощно встретили на «Петровском», он забил ключевые голы (особенно в ворота «Динамо») и поначалу старался закрепиться в команде, но не запомнился вообще ничем, кроме заурядного махача с Широковым. Сотрудники «Зенита», которые застали Кежмана, говорят, что он был крайне религиозным, но для футболистов это норма. Других ассоциаций с Матеей не осталось: приехал, мелькнул, сдулся, уехал.

После «Зенита» серб рубился в Азии, а потом недолго и бесславно поиграл за БАТЭ. Сейчас Матея в соцсетях показывает, что и стареть можно красиво: седина бывшего нападающего смотрится предельно благородно.

Любопытно и то, что произошло с «Зенитом» после ухода Кежмана: команду возглавил Лучано Спаллетти, которому купили сербского снайпера Данко Лазовича. Тот моментально начал расстреливать вратарей РПЛ и сразу заставил забыть про Матею, но закончил почти так же: несколько раз подрался на тренировках, перестал попадать в состав и резко стал ненужным.

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