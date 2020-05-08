Сергей Иванович питает неприязнь к красно-белым.

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил о своей популярной фразе «Я ненавижу хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

«Хлебные крошки я до сих пор не люблю, а «Спартак» не люблю еще больше. Я же воспитанник «Динамо», как я мог их любить? Это же на поле не отражалось, я с ними боролся честно.

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Была история про «Спартак», когда его возглавлял Черчесов. Я играл за «Динамо Киев», в Израиле был Кубок Первого канала. Мы стояли, они разговаривали с Юрием Павловичем, я подошел к Черчесову: «Станислав, здравствуй!» Он ответил: «Это ты, мой молодой друг». А Палыч мне рукой машет, чтобы я отошел. И тут бог дал мне шанс сыграть с ними в квалификации Лиги Чемпионов. И мы им вломили четыре в первом тайме. Черчесов шел и говорил мне: «Брат, брат! Что происходит?» Хотелось ответить ему как в фильме «Брат», ха-ха!» – рассказал Овчинников в выпуске «Коммент.Шоу» на ютьюбе.

Овчинников завершил игровую карьеру в 2006 году в «Динамо».

Сергей Иванович – двукратный чемпион России в составе «Локомотива» (2002, 2004).

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